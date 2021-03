Osmozis : du nouveau au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Osmozis , le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, annonce que son Conseil d'administration s'enrichit de compétences supplémentaires avec l'arrivée d'un nouvel Administrateur indépendant, conformément aux critères fixés par le Code de gouvernance Afep-Medef . Jean Hatziraptis a occupé différents postes de direction dans les domaines de la gestion de l'innovation, du marketing produit, du marketing et des ventes dans plusieurs multinationales européennes, américaines et japonaises telles que Unisys, Bull, Zenith Data Systems, Packard Bell, NEC et Orange. Son parcours est caractérisé par deux marqueurs forts : le high-tech et l'international.

Il a rejoint le Groupe Orange en 2006 où il a occupé le poste de Directeur des partenariats, étendu depuis 2013 au développement des ventes sur les marchés de la télévision numérique en France et à l'international. En presque 40 ans de carrière, il a bâti une solide expérience dans les télécommunications, l'informatique, l'électronique grand public, la télévision numérique et les media. Très expérimenté dans le développement d'entreprise, le marketing stratégique, les partenariats & alliances et le commerce international, Jean apportera à Osmozis toutes ses qualités et sa vision du business basée sur 3 piliers : le respect des engagements, la transparence et un fort pragmatisme d'exécution.

Le Conseil d'administration d'Osmozis est donc dorénavant composé de :

- M. Gérard Tremblay : Président Directeur Général

- M. Yves Boulot : Administrateur et Directeur Général Délégué

- M. Jean Hatziraptis : Administrateur indépendant

- M. Darren Schuller : Administrateur indépendant

- M. Rémi Soulage : Censeur, Directeur technique et Directeur d'établissement.