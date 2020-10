Osmozis : collaboration avec l'entreprise Montpelliéraine Panora Soft

(Boursier.com) — Premier opérateur de réseaux multi-services IoT dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, Osmozis annonce sa collaboration avec l'entreprise Montpelliéraine Panora Soft pour intégrer leur solution unique de veille tarifaire en ligne YieldBooking, dans son outil de gestion et de réservation OsmoGestion. Cette intégration permettra à Osmozis de proposer à tous ses clients, gérants d'établissements d'hébergement touristiques, plus de flexibilité face à la concurrence en adoptant un pricing personnalisé.