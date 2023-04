Osmozis annonce le succès de son augmentation de capital

(Boursier.com) — Osmozis , spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, annonce le vif succès de son augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du DPS (sans possibilité d'exercice de la clause d'extension).

Gérard Tremblay et Yves Boulot, ont déclaré : "Nous sommes heureux du succès de notre augmentation de capital, qui a su, dans des conditions de marché compliquées, emporter l'adhésion d'un grand nombre de nos actionnaires, et convaincre de nouveaux actionnaires de référence. À cette occasion, nous les remercions de leur confiance."

L'Opération a été décidée par conseil d'administration du 6 avril 2023, à un prix de 10,25 euros par action, représentant une décote faciale de 6,82% par rapport au cours de clôture du 6 avril 2023 (11 euros).

La demande de souscription s'est élevée à 1.075.072 actions soit 138,4% du montant initial et s'est répartie de la manière suivante :

581.535 actions à titre irréductible

489.515 actions à titre réductible

4.022 actions à titre libre.

L'ensemble des souscriptions à titre irréductible ont été servies. Les souscriptions à titre réductible ont été servies dans le cadre de l'augmentation de capital à hauteur 97.623 actions. Les souscriptions à titre irréductible et réductible ayant couvert la totalité de l'augmentation de capital, les souscriptions à titre libre n'ont pas été servies.

Comme indiqué dans le communiqué de lancement de l'opération du 6 avril 2023, l'augmentation de capital ayant été réalisée à 100%, Messieurs Gérard Tremblay et Yves Boulot ont, pour répondre à la demande importante des investisseurs, cédé au même prix que l'augmentation de capital, à savoir 10,25 euros par action, respectivement 76.404 et 21.158 actions qu'ils détiennent, soit un montant global d'environ 1 ME.

Le montant brut de l'opération d'augmentation de capital s'élève à 6,96 millions d'euros et se traduit par la création de 679.158 actions nouvelles au prix unitaire de 10,25 euros, correspondant à la totalité du nombre de titres initialement offerts dans le cadre de l'augmentation de capital.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 4.243.985,84 euros, divisé en 2.867.558 actions de 1,48 euro de valeur nominale chacune.