Osmozis accélère le déploiement de sa serrure Osmokey

(Boursier.com) — Premier opérateur de réseaux multi-services IoT dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, Osmozis accélère le déploiement de ses serrures de mobil-home Osmokey, un atout dans la lutte contre la propagation du Covid-19.

Avec Osmokey, il n'est plus nécessaire de récupérer les clés à l'accueil du centre de vacances à l'arrivée. De grandes enseignes du tourisme de plein air, telles que les groupes Homair et Yelloh!, ont introduit l'utilisation des systèmes Osmozis dans certains de leurs établissements : La Presquîle à Barcarés (Homair) et Le Yelloh Castel Rose à Anduze. De plus, d'autres campings indépendants se sont également équipés, parmi lesquels : le Camping Le Robinson à Marseillan, La Mer à Agde, Le Petit Bois à Ruoms...