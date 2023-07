(Boursier.com) — Osmozis a poursuivi sa croissance au troisième trimestre 2022-2023, dans la continuité d'un exercice 2021-2022 record, avec un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année qui atteint 7.999 KE au 31 mai 2023, soit une croissance de +15% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2021-2022.

Au troisième trimestre (période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023) le chiffre d'affaires ressort à 2.916 KE. En synthèse par segment :

- Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement, axe central de la stratégie de déploiement commercial, a connu une nouvelle nette croissance de +14% et atteint 2.294 KE grâce notamment aux Services connectés, en croissance de 18% par rapport au T3 2021-2022. Dans la continuité des précédents semestres, OsmoCam, OsmoPower/Water et OsmoKey confirment leur attractivité importante et contribuent ainsi significativement au chiffre d'affaires du segment. Le WiFi Premium a lui aussi progressé à +10% pour atteindre 1.119 KE. La part de ces Services Premium d'abonnement progresse nettement à 90% du chiffre d'affaires total d'Osmozis sur ce T3 2022-2023.

- La Consommation Périodique WiFi ressort, quant à elle, en baisse de 33% à 301 KE, en lien avec la stratégie d'Osmozis de basculer cette consommation en WiFi Premium à plus forte valeur ajoutée. Des contrats peu ou pas rentables qui ne pouvaient pas être transposés en WiFi premium du fait de leur faible taille ont été abandonnés. Ceci explique le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires consolidé au cours des derniers mois au profit du coeur d'activité offrant récurrence et rentabilité.

Au-delà de la transformation de consommation périodique en premium, le service d'accès WiFi au global (Consommation Périodique + activité WiFi Premium) se stabilise à un niveau élevé d'environ 1,4 ME, illustrant le besoin autour de ce service incontournable de l'équipement des campings qui demeure souvent un point d'entrée pour le déploiement des autres services connectés d'Osmozis.

AMBITION DE NETTE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ SUR L'EXERCICE 2022-2023 ET LANCEMENT DE LA NOUVELLE BORNE WIFI 6

Après une première partie d'exercice réussie, Osmozis réitère son ambition de maintenir une trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2022-2023. En conséquence, le chiffre d'affaires des services Premium devrait connaître une croissance importante, autour de 20% sur l'exercice complet.

En parallèle, l'accent est mis sur l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise avec un EBE qui sera en augmentation sur l'année (3.809 KE en 2021-2022) et une marge d'EBE/chiffre d'affaires qui devrait se maintenir à un niveau élevé, grâce à une structure opérationnelle adaptée et à la poursuite de son déploiement commercial, prioritairement par développement organique. De plus, la rationalisation des contrats de Consommation Périodique peu rentables et individuellement peu conséquents demeure un levier important d'amélioration de la rentabilité du Groupe.

De par la structuration de ses offres, le Groupe pourra s'appuyer sur des revenus récurrents1 qui progressent chaque année. Ils ont représenté environ 7,5 MEUR en 2021-2022 et devraient encore s'accroitre en 2022-2023 sous l'impulsion de la forte demande en Services Premium d'abonnement. Cette croissance rentable des activités viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis.

Aussi, afin de conserver son avance technologique, Osmozis déploie d'ores et déjà sa nouvelle borne d'accès Internet sans fil OsmoX selon la norme WiFi 6. Ce produit, seule et unique borne WiFi française, bénéficie d'un logiciel propriétaire embarqué mettant en oeuvre trois brevets européens d'Osmozis. L'OsmoX, équipée d'une antenne intégrée au boitier, est disponible en version Indoor et Outdoor et présente un coût de revient bien plus faible que les autres technologies disponibles sur le marché.

Osmozis poursuit en parallèle ses projets de croissance externe ciblée pour élargir sa base de clients et y déployer sa gamme de Services Premium.

Prochains rendez-vous : Chiffre d'affaires 2022-2023, le mardi 10 octobre 2023.