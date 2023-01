Osmozis : 40% de croissance au 1er trimestre 2022-2023

(Boursier.com) — Dans la continuité d'un exercice 2021-2022 qui a vu les activités d'Osmozis afficher des performances records, la société a poursuivi sa dynamique de croissance au 1er trimestre 2022-2023. Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année a progressé de +40% pour atteindre 1,46 millions d'euros au 30 novembre 2022 (1,04 ME un an plus tôt).

Ce 1er trimestre a bénéficié d'une demande toujours importante de la part des exploitants de campings pour la gamme complète de produits et services connectés Osmozis.

Perspectives

Osmozis ambitionne de maintenir la trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2022-2023. La croissance du chiffre d'affaires devrait connaître une croissance supérieure à celle de l'exercice précédent (+21% en 2021-2022) avec un EBE en augmentation (3,81 ME en 2021-2022) et une marge d'EBE/chiffre d'affaires qui devrait se maintenir à un niveau élevé, grâce à sa structure opérationnelle et la poursuite de son déploiement commercial, prioritairement par développement organique. Cette croissance rentable viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis.

Le Groupe pourra s'appuyer sur des revenus récurrents garantis qui progressent chaque année. Ils ont représenté environ 7,5 ME en 2021-2022 et devraient encore s'accroître en 2022-2023 sous l'impulsion de la dynamique de déploiement des Services Premium d'abonnement.