Osmozis : 10% de croissance du chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Osmozis a maintenu une dynamique de croissance tout au long de l'exercice 2022-2023, dans la continuité des deux exercices précédents déjà records. Son chiffre d'affaires au 31 août 2023 atteint 12,77 millions d'euros, soit en croissance de +10% par rapport à l'exercice 2021-2022.

La performance a été tirée par le succès commercial de la gamme complète de produits et services connectés d'Osmozis qui a continué de rencontrer une forte demande de la part des exploitants de campings, dans un contexte de transition numérique des campings. Cette performance a été soutenue par un 4e trimestre (période du 1er juin 2023 au 31 août 2023) qui atteint un chiffre d'affaires de 4,8 ME, principalement grâce à une saison estivale réussie dans l'hôtellerie de plein air.

Des contrats peu ou pas rentables de Consommation Périodique qui ne pouvaient pas être transposés en WiFi Premium du fait de leur faible taille ont été arrêtés, au profit du coeur stratégique d'activité offrant récurrence et rentabilité. L'impact sur le chiffre d'affaires est d'environ 0,5 ME, soit 4 points de croissance.

Le chiffre d'affaires récurrent d'Osmozis atteint dorénavant 8 ME, sur la base des contrats signés au 31 août.

Acquisition imminente d'un concurrent européen

Comme annoncé au cours de l'exercice, Osmozis devrait réaliser dans les prochains jours l'acquisition d'un concurrent en Europe, avec une base d'emplacements importante, permettant d'augmenter nettement le chiffre d'affaires hors France (actuellement de 0,2 ME).

Le potentiel de croissance additionnelle sera élevé, Osmozis ambitionnant de déployer sa gamme de Services Premium sur les emplacements couverts par la cible. De plus, la société présente d'ores et déjà des niveaux de rentabilité opérationnelle proches de ceux d'Osmozis.

Ambition de nette progression de la rentabilité sur l'exercice 2022-2023

Après une activité commerciale intense, marquée par des orientations stratégiques ambitieuses, Osmozis a atteint son 1er objectif avec des services Premium en croissance de 23%, au-delà des 20% anticipés. En parallèle, l'accent mis sur l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise va permettre d'atteindre le second, la nette augmentation de l'EBE (3 809 kE en 2021-2022), avec une marge d'EBE/chiffre d'affaires qui devrait se maintenir à un niveau élevé, grâce à une structure opérationnelle adaptée et à la poursuite de son déploiement commercial.

De plus, la rationalisation des contrats de Consommation Périodique peu rentables et individuellement peu conséquents demeure un levier important d'amélioration de la rentabilité du Groupe.

Afin de conserver son avance technologique, Osmozis déploie d'ores et déjà sa nouvelle borne d'accès Internet sans fil OsmoX selon la norme WiFi 6. L'OsmoX, équipée d'une antenne intégrée au boitier, est disponible en version Indoor et Outdoor et présente un coût de revient bien plus faible que les autres technologies disponibles sur le marché.