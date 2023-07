Osmosun : l'option de surallocation a été exercée

(Boursier.com) — Osmosun annonce la fin de la période de stabilisation par anticipation et l'exercice intégral par Portzamparc de l'option sur surallocation, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris).

Cette opération donne lieu à la cession de 114.999 actions existantes au prix de l'offre (6,50 euros par action) et à l'émission de 115.000 actions ordinaires nouvelles supplémentaires au prix de l'offre (6,50 euros par action), soit un montant total de 1,5 millions d'euros, dont 0,75 ME d'augmentation de capital.

En conséquence, le flottant représente désormais environ 22% du capital social d'Osmosun. Le nombre total d'actions ordinaires offertes dans le cadre de l'introduction en bourse de la société s'élève à 1.763.331 actions, dont 1.648.332 nouvelles et 114.999 actions cédées, portant ainsi la taille de l'opération à 11,5 ME, dont 10,75 ME en augmentation de capital à l'issue du règlement-livraison prévu le 27 juillet.

Fin de la période de stabilisation

Par ailleurs, la stabilisation qui a débuté le 10 juillet, s'est achevée le 24 juillet par anticipation. Portzamparc, en sa qualité d'agent stabilisateur, déclare ne pas avoir réalisé d'opérations de stabilisation.

Depuis l'introduction en bourse de la société, le cours de l'action Osmosun a progressé de 57,7%, pointant à 10,25 euros.