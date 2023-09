Osmosun : grimpe sur les 8 euros après les annonces

(Boursier.com) — Osmosun monte de 1,6% ce mercredi sur les 8 euros. L' acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire a poursuivi sur le semestre le déploiement de ses unités de dessalement dans le monde avec, d'une part, l'avancée des unités lancées en 2022 et, d'autre part, le démarrage de plusieurs nouveaux projets significatifs pour alimenter en eau potable la population locale en Afrique au Cap Vert, au Maroc ou encore en Mauritanie, dans les Caraïbes à Saint Kitts et Nevis et en Océanie au Vanuatu.

Le chiffre d'affaires, reconnu à l'avancement des projets en fonction des coûts engagés à la date de clôture, est encore peu significatif et ressort à 1,3 ME sur ce semestre.

Au cours du semestre, Osmosun a vendu 6 unités de dessalement, portant à 65 le nombre d'unités vendues depuis sa création, l'équivalent d'environ 3,0 millions de mètres cube d'eau produits et de 4821 tonnes de CO2 évitées.

Pipeline commercial élevé, carnet de commandes de 4,4 ME

Depuis deux ans, le Groupe est entré dans une phase active de développement commercial qui s'est traduite par un accroissement significatif de son pipeline commercial qui s'élève à 166 ME au 30 juin 2023.

Ce pipeline inclut :

- Un carnet de commandes (contrats signés à ce jour), représentant une dizaine de projets à livrer sur les 12 prochains mois, d'un montant de 4,4 ME ;

- Plus de 40 projets en négociations avancées1 à réaliser potentiellement entre 2023 et 2024 et représentant un chiffre d'affaires potentiel estimé à 38 ME ;

- Plus de 150 projets identifiés, d'une valeur totale de 124 ME, sur lesquels la société pourrait se positionner.

Perspectives validées

Compte tenu de l'avancement programmé des projets, le chiffre d'affaires sera nettement supérieur au second semestre par rapport au premier. Osmosun vise ainsi un chiffre d'affaires annuel autour de 4 ME en 2023. Compte tenu des contrats déjà signés, des négociations avancées et de l'accélération des opportunités commerciales, Osmosun anticipe une accélération significative de la croissance en 2024.

Conformément à la stratégie du groupe annoncée lors de son introduction en Bourse, Osmosun entend déployer des structures locales sur ses zones prioritaires (Moyen Orient / Afrique-Asie-Pacifique, Amérique Latine) à travers notamment le renforcement de ses équipes commerciales sur la fin de l'année 2023. Le groupe poursuivra également sa stratégie de partenariat tant pour consolider sa position sur le marché du dessalement de l'eau de mer que pour se développer sur des marchés connexes, à l'image des partenariats récemment signés avec OKwind et la Fondation Architectes de l'Urgence. En parallèle, Osmosun travaille activement sur l'identification de cibles d'acquisition potentielles qui lui permettront d'accéder à de nouvelles technologies et/ou pénétrer des marchés connexes.

Osmosun confirme ainsi ses objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires de 20 ME en 2025 et de 48 ME en 2027 et d'améliorer sa rentabilité sur toute la période du plan pour porter sa marge d'EBITDA ajusté à plus de 10% en 2025 pour atteindre plus de 20% en 2027. Portzamparc débute le suivi du dossier en visant un cours de 9,60 euros en étant à l'achat.