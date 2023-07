Osmosun : fournisseur de la Fondation Architectes de l'Urgence

(Boursier.com) — Osmosun annonce la signature d'un partenariat avec la Fondation Architectes de l'Urgence pour le déploiement à grande échelle d'une solution autonome de production d'eau et d'énergie en contexte d'intervention post catastrophe.

Depuis 2001, la Fondation Architectes de l'Urgence (FAU) apporte conseil et assistance aux populations éprouvées par des catastrophes naturelles, technologiques ou humaines, en France et à l'étranger. Régulièrement confrontée à des problèmes d'accès à l'eau potable et à l'électricité dans le cadre de ses interventions, la Fondation a développé le WHESS (Water Hydrogen Energy Sustainable System), un système complet permettant de traiter l'eau avec la solution de traitement par osmose inverse solaire d'OSMOSUN et d'assurer une production d'énergie de manière autonome.

WHESS est capable de fournir près de 5 m3 d'eau potable par jour grâce à l'osmoseur OSMOSUN et 6 kW/h d'électricité (220v). Cette première version compacte (270 kg), mobile, et déployable en 30 minutes a été présentée avec succès en juin.

La Fondation entend désormais fabriquer à plus grande échelle ses solutions WHESS pour avoir la capacité de les déployer très rapidement en cas de crise. OSMOSUN sera le fournisseur exclusif de solutions de traitement d'eau et les partenaires poursuivront également leur collaboration visant à poursuivre l'amélioration de la solution, puis sa production.