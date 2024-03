Osmosun fait le point sur son programme dans le Pacifique

(Boursier.com) — Il y a 1 an, Osmosun lançait Kori Odyssey, une initiative visant à développer et mettre en oeuvre avec des acteurs locaux, des programmes sur mesure d'accès à l'eau utilisant l'énergie solaire dans les zones isolées du Pacifique Sud. Osmosun dresse maintenant un premier bilan du projet : 3 unités de petites capacités installées, 8 en cours d'installations, une dizaine de projets similaires en cours de négociation, un maillage de partenaires identifié, une notoriété reconnue et le démarrage d'une nouvelle phase du programme.

Après une année d'étude passée sur la zone pacifique, plus de 10 pays, 40 îles et villages visités et 16.000 kilomètres parcourus, l'équipe d'Osmosun dresse un constat sévère : si l'eau existe sur la zone, une eau douce et de qualité disponible de manière constante fait structurellement défaut. Ce stress hydrique est accéléré par le changement climatique qui, rendant la pluviométrie incertaine, accentue à la fois les sécheresses et la violence des précipitations. Ce déficit en eau touche également durement l'agriculture.

Second constat, peu de projets de dessalement déjà menés sur le territoire ont pu être pérennisés dans le temps, la grande diversité des modes de gestion de l'eau (centralisée, décentralisée, communautaire, privée) amenant une complexité face à laquelle une seule réponse technologique ne suffit pas.

Face à ce double constat, Osmosun a mis en place deux types de réponses très concrètes. Osmosun a ainsi d'ores et déjà livré plusieurs unités dans des hôtels et pensions de famille de Polynésie Française. De nouveaux contrats sont également en négociations avancées dans le secteur de l'hôtellerie. L'industrie minière continue par ailleurs de manifester son intérêt avec une installation opérationnelle en Nouvelle-Calédonie depuis 2021. Le secteur public affichant une large diversité de situations et de modes de gestion, Osmosun propose également aux bailleurs l'un de ses trois modèles standardisés.

Ce programme multisite de Kioskes à eau a désormais vocation à être déployé auprès des communautés pertinentes du Pacifique. Les équipes d'Osmosun structurent actuellement les financements dans ce sens. Les nombreux contacts impulsés pendant cette année passée sur site ont permis à Osmosun de créer un maillage de partenaires qui permettra de faciliter le déploiement et la pérennisation des projets une fois les finance