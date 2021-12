OSE Immunotherapeutics : soutenu après les annonces

(Boursier.com) — OSE Immuno grimpe de 1,4% à 10,16 euros ce mardi alors que le groupe a annoncé que le Comité indépendant d'experts scientifiques (IDMC, 'Independant Data Monitoring Committee'), après avoir revu les résultats d'efficacité et de tolérance prévus à l'Analyse de Futilité, avait recommandé la poursuite de l'étude évaluant OSE-127/S95011, antagoniste du récepteur à l'IL-7, chez des patients atteints de rectocolite hémorragique.

L'étude de Phase 2 randomisée, en double aveugle versus placebo vise à évaluer l'efficacité et la tolérance d'OSE-127/S95011 chez des patients atteints de rectocolite hémorragique active modérée à sévère après échec, perte de réponse ou intolérance à un ou plusieurs traitements antérieurs.

L'analyse de futilité a été menée selon le protocole chez les 50 premiers patients (soit 33 % du nombre total de patients prévus dans l'étude) ayant terminé la phase d'induction de l'essai. Le critère principal de l'analyse de futilité portait sur l'efficacité d'OSE-127/S95011 versus placebo évaluée selon la réduction du Score Mayo modifié. Par ailleurs, comme déjà observé dans l'essai de Phase 1 chez le volontaire sain, OSE-127/S95011 a montré un bon profil de sécurité et de tolérance chez tous les patients.

Suite à la recommandation de l'IDMC de l'essai, OSE Immunotherapeutics poursuit donc l'étude en cours...

Rappelons qu'OSE-127/S95011 est développé en partenariat avec Servier dans le cadre d'un accord d'option de licence jusqu'à la finalisation des deux études cliniques de phase 2 indépendantes actuellement en cours : l'une dans la rectocolite hémorragique (sous la promotion d'OSE Immunotherapeutics) et l'autre dans le syndrome de Sjögren (sous la promotion de Servier). OSE-127/S95011 avait déjà montré des résultats positifs de Phase 1 avec un bon profil de sécurité et de tolérance sans signes de lymphopénie, de libération significative de cytokines ou d'altération des compartiments de cellules T.

"Bonne nouvelle pour OSE Immuno qui poursuit le développement d'OSE-127 et va pouvoir aller au bout de la phase II dans la RCH" commente Portzamparc qui souligne que ce jalon est important car, au terme de cette phase II, OSE sera éligible à un milestone de 15 ME de la part de son partenaire Servier. Rappelons que l'accord initial signé en 2016 porte sur un montant total de milestones de 272 ME". De quoi rester à l'achat en visant un cours de 16,10 euros.