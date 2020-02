OSE Immunotherapeutics signe avec MAbSilico dans l'IA

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics a signé un contrat de collaboration avec la société innovante MAbSilico (Tours, France), spécialisée dans les algorithmes d'intelligence artificielle pour la découverte et la caractérisation des anticorps thérapeutiques. Grâce à cet accord de collaboration, OSE Immunotherapeutics va intégrer les approches innovantes proposées par MAbSilico, basées sur l'intelligence artificielle, dans ses procédés de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques. Ces solutions, déjà testées et validées par OSE Immunotherapeutics, vont être appliquées dans 6 de ses nouveaux programmes de développement, notamment un programme sur des nouveaux anticorps bispécifiques issus de la plateforme BiCKI.

"L'intelligence artificielle et la simulation numérique permettent de guider la découverte, la caractérisation et l'optimisation de nouvelles biomolécules, réduisant ainsi à la fois le temps de développement et le risque d'échec dans la phase préclinique", estime le groupe. Nicolas Poirier, Directeur Scientifique d'OSE, ajoute : "Cette collaboration va nous permettre de poursuivre l'intégration de solutions innovantes dans notre processus de découverte et d'optimisation de produits first-in-class, c'est-à-dire contre des cibles nouvelles, en immuno-oncologie et pour les maladies auto-immunes. Les méthodes développées par MAbSilico sont en mesure d'accélérer ces découvertes".

Dans le cadre de cet accord qui s'échelonnera sur 3 ans, OSE Immunotherapeutics utilisera toutes les solutions déjà commercialisées, et aura un accès privilégié à celles en cours de développement, y compris l'optimisation de la bioproduction, au travers de versions préliminaires du SaaS (Software as a Service). MAbSilico pourra utiliser des données d'OSE pour alimenter ses algorithmes et permettre un développement plus rapide et efficace de nouvelles méthodes. Vincent Puard, Directeur général de MAbSilico, déclare : "C'est un plaisir de travailler avec l'un des fleurons des biotechs françaises. Cet accord démontre l'intérêt des solutions basées sur l'intelligence artificielle dans le développement de médicaments. Grâce à la confiance et à la participation d'OSE, la mise au point et la commercialisation de nouvelles technologies vont se trouver facilitées".