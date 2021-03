OSE Immunotherapeutics : retenu pour le congrès annuel de l'AACR

OSE Immunotherapeutics : retenu pour le congrès annuel de l'AACR









(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce que des nouvelles données précliniques sur CLEC-1 (parmi les récepteurs CLR - C-type lectin receptors), une nouvelle cible de point de contrôle myéloïde bloquant le signal "Don't Eat Me", BiCKI-IL-7, bifonctionnel ciblant PD-1 et IL-7 et OSE-230, traitement monoclonal agoniste innovant qui déclenche la résolution de l'inflammation, ont été sélectionnées pour présentation en e-poster au congrès annuel virtuel de l'AACR (American Association of Cancer Research) qui se tiendra du 10 au 15 avril 2021.