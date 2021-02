OSE Immunotherapeutics : recherché

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics grimpe de 5% ce lundi à 8,92 euros, alors que la société a annoncé un nouvel accord de collaboration avec MAbSilico, une société TechBio innovante basée à Tours et spécialisée dans les algorithmes d'intelligence artificielle, pour la découverte et la caractérisation des anticorps thérapeutiques. OSE Immunotherapeutics et MAbSilico ont conclu un 1er accord début 2020 pour intégrer des solutions innovantes d'intelligence artificielle à six programmes de caractérisation et d'optimisation de nouveaux anticorps monoclonaux et de protéines thérapeutiques pour évaluation par OSE.

L'extension de cet accord permet aux deux sociétés de renforcer et d'étendre le champ de leur collaboration en appliquant des nouvelles solutions de MAbSilico à 10 programmes supplémentaires de développement d'anticorps thérapeutiques en immuno-oncologie, dans l'inflammation et dans les maladies auto-immunes. Des expertises uniques de l'intelligence artificielle et des anticorps thérapeutiques sont ainsi réunies pour développer une plateforme informatique in silico de rupture, alliant les bases de données et l'expertise d'OSE aux outils d'intelligence artificielle de MAbSilico.

Les logiciels de MAbSilico, dont l'intelligence artificielle, la simulation numérique et l'extraction de données, permettent de guider la découverte d'anticorps thérapeutiques tout en réduisant le risque d'échec et la durée de développement préclinique des candidats médicaments, pour accélérer leur évaluation clinique.

"La décision d'OSE d'accélérer cette collaboration démarrée il y a moins d'un an suggère que les premiers travaux ont été très concluants. Notons ainsi que CoVepiT, le candidat vaccin anti-COVID-19 développé par OSE est issu d'une collaboration avec MAbSilico. Les programmes développés sont néanmoins encore en phase précoce de développement et il est à ce stade difficile d'estimer leur potentiel" commente Portzamparc qui vise un cours de 11,70 euros en restant à l'achat sur le dossier.