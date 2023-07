OSE Immunotherapeutics : publication sur OSE-230 dans 'Frontiers in Immunology'

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce la publication, dans le journal 'Frontiers in Immunology', des derniers résultats sur l'anticorps monoclonal pro-résolutif OSE-230, une nouvelle approche innovante dans la résolution de l'inflammation sévère et chronique,.

Le récepteur ChemR23, ou 'chemerin chemokine-like receptor 1' (CMKLR1), un récepteur couplé aux protéines G (GPCR), est la cible d'OSE-230 exprimée par les macrophages associés à la tumeur (TAM), les cellules immunitaires qui infiltrent le plus fréquemment la tumeur et connues pour moduler l'inflammation chronique pro-tumorale. Les travaux de recherche ont démontré qu'à travers l'activation de ChemR23, OSE-230 reprogramme les cellules TAM. Le récepteur ChemR23 contrôle fortement le phénotype des macrophages et son activation par OSE-230 entraîne un remodelage important du micro-environnement tumoral immunitaire en limitant les fonctions immunosuppressives des macrophages, en activant l'activité des lymphocytes T et modifiant la niche métastatique.

"Les recherches menées conjointement avec le laboratoire CRCI2NA de Nantes (investigateurs principaux : Christophe Blanquart et Sophie Barille) ont démontré l'efficacité à long terme d'OSE-230 à travers la forte expression de ChemR23 dans un modèle d'inflammation chronique sévère. Avec la diminution de la survenue de métastases et l'allongement de la survie globale, ces données soutiennent la durabilité de l'effet agoniste d'OSE-230 sur l'inflammation chronique sévère. Ces données font d'OSE-230 un candidat first-in-class pour des études précliniques plus avancées et ouvrent la voie à de nombreuses indications de maladies chroniques inflammatoires, grâce à des atouts significatifs du produit par rapport aux traitements immunosuppresseurs", commente Aurore Morello, Directrice Recherche & Développement d'OSE Immunotherapeutics.