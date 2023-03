OSE Immunotherapeutics présentera les avancées de ses programmes de recherche au congrès annuel de l'AACR

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA présentera 5 posters au congrès annuel 2023 de l'American Association for Cancer Research (AACR) qui se tiendra à Orlando (Floride) du 14 au 19 avril.

Quatre posters présenteront les dernières données précliniques des plateformes de recherche innovantes Myéloïdes et BiCKI, et en particulier sur CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde) et BiCKI-IL-7 (bifonctionnel ciblant PD-1 et IL-7), et sur OSE-127 (antagoniste du récepteur à l'IL-7) en hématologie.

Un 5e poster présentera des résultats d'analyses de biomarqueurs sur BI 765063 (anticorps monoclonal anti-SIRPa sur l'axe CD47/SIRPa) issus de l'essai clinique de phase 1 en cours dans les tumeurs solides avancées.

"La sélection de nos présentations par la communauté scientifique internationale souligne la reconnaissance et l'intérêt portés à la qualité de notre R&D à travers des programmes de recherche précliniques et cliniques innovants. Cela démontre aussi notre engagement constant à lutter contre le cancer et des maladies chroniques très invalidantes avec le développement d'immunothérapies innovantes first-in-class", commente Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.