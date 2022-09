OSE Immunotherapeutics présente de nouvelles données sur Tedopi

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce la présentation de nouvelles analyses sur l'essai de phase 3 Atalante-1 de l'immunothérapie Tedopi chez des patients atteints d'un cancer du poumon avancé non à petites cellules, en résistance secondaire après échec de traitements par inhibiteur de point de contrôle, à la conférence 2022 de l'ESMO (European Society for Medical Oncology) qui se tiendra à Paris du 9 au 13 septembre.

Alexis Vandier, Directeur Général d'OSE Immunotherapeutics, commente : "Chez des patients en impasse après un échec de deux classes thérapeutiques, en particulier post-inhibiteurs de point de contrôle, Tedopi montre dans cette étude de phase 3 un bénéfice clinique global, intégrant à la fois efficacité et tolérance, par rapport aux traitements par chimiothérapie. Cette nouvelle immunothérapie spécifique offre de nouvelles perspectives de prise en charge à la fois en monothérapie et en combinaison. Nous allons tout mettre en oeuvre pour que ce traitement puisse être disponible le plus rapidement possible pour ces patients."

La première analyse a comparé Tedopi au traitement standard chez des patients atteints d'un cancer du poumon avancé non à petites cellules, après résistance secondaire à un traitement séquentiel par chimiothérapie suivi d'une immunothérapie (CT-IO).

Les résultats ont montré que chez les patients de phénotype HLA-A2+ atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, en résistance secondaire après une CT-IO en séquentiel (n = 118), la survie globale était plus longue avec Tedopi versus le traitement standard, indépendamment du recours ou non à un traitement anticancéreux post-progression (avec traitement 13,5 mois versus 10,6 mois ; HR = 0,71 - sans traitement 6,3 mois versus 4,5 mois ; HR = 0,76).

Cette analyse sera présentée par le Dr. Maria Rosario Garcia Campelo (Directrice du Département d'Oncologie médicale, Unité Tumeurs thoraciques du Centre hospitalier universitaire de A Coruña, Espagne, et Investigatrice de l'étude Atalante-1). "Il existe un vrai besoin médical de disposer d'une nouvelle voie thérapeutique pour ces patients atteints d'un cancer du poumon lourdement prétraités, recherchant non seulement une survie prolongée mais souhaitant également un état général conservé", précise le Dr. Garcia Campelo.