OSE Immunotherapeutics : première étape positive pour l'essai de Phase 3 de Tedopi dans le cancer du poumon avancé

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics a annoncé que l'analyse des données de l'étape 1 prévue au protocole de son essai clinique de Phase 3 de Tedopi, Atalante 1, a montré que le critère principal de cette étape avait été atteint. Cette étude est menée chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur immunitaire (PD-1/PD-L1.

Les résultats préliminaires statistiquement positifs de l'analyse de l'étape 1 de l'étude de Phase 3 montrent une survie d'au moins 12 mois chez 29 patients sur 63 dans le bras Tedopi, soit un taux de survie à 12 mois de 46 % avec une limite inférieure (33%) de l'intervalle de confiance à 95 % [33 % - 59 %], au-dessus de la limite de futilité prédéfinie de 25%. Le taux observé de 46 % se situe par ailleurs au-dessus du taux de survie de 40 % considéré dans le protocole comme l'hypothèse alternative d'efficacité. Dans le bras contrôle chimiothérapie, les résultats ont montré une survie d'au moins 12 mois chez 13 patients sur 36, soit un taux de survie à 12 mois de 36 %.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 26 mars 2020, la société, conjointement avec le Comité indépendant d'experts scientifiques (IDMC, Independant Data Monitoring Board) et le Comité de pilotage de l'essai, a analysé l'impact potentiel de l'épidémie de COVID-19 sur l'essai Atalante 1. A ce jour, les données issues des essais cliniques pourraient être fortement impactées par la pandémie mondiale du COVID-19 et par le risque accru qu'elle fait peser sur les patients atteints d'un cancer du poumon avancé, le COVID-19 pouvant provoquer de graves complications pulmonaires chez ces patients particulièrement fragilisés. De plus, pour la sécurité des patients, les recommandations de plusieurs sociétés savantes médicales préconisent, pour le moment, la suspension volontaire du recrutement de nouveaux patients dans les essais cliniques en cancérologie.

En conséquence, sur la recommandation de l'IDMC et du Comité de pilotage d'Atalante 1, OSE Immunotherapeutics a décidé l'arrêt volontaire et définitif du screening et de l'inclusion de nouveaux patients dans l'étape 2 initialement prévue dans l'essai et qui ne sera donc pas conduite.

OSE va poursuivre les analyses complémentaires des données issues de l'étape 1. Des discussions seront engagées avec les autorités réglementaires pour déterminer la meilleure voie de poursuite de développement du produit, au vu du fort besoin médical de la population de patients atteints d'un cancer du poumon avancé après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur.

Compte tenu d'un renforcement significatif de la valeur de Tedopi grâce à ces résultats positifs d'étape 1, OSE précise poursuivre l'exploration d'opportunités de partenariats potentiels pour ce candidat médicament qui pourrait bénéficier à une population de patients pour laquelle il n'existe pas de traitement validé à ce jour.