OSE Immunotherapeutics : précision sur le tour de table

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 24 novembre 2020, M. Alexis Peyroles a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi directement et indirectement en baisse, le 20 novembre 2020, le seuil de 5% des droits de vote de la société OSE Immunotherapeutics et détenir directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société Aperana Consulting qu'il contrôle, 748.288 actions OSE représentant 1.125.450 droits de vote, soit 4,17% du capital et 4,71% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de la société, indique le déclarant à l'autorité de marché.