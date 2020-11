OSE Immunotherapeutics : participation à des rencontres internationales

OSE Immunotherapeutics : participation à des rencontres internationales









(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA a été invitée à présenter les avancées de ses programmes de recherche et développement en immuno-oncologie lors de plusieurs conférences internationales en octobre et novembre. Notamment, OSE Immunotherapeutics fera une présentaton à la conférence annuelle SITC (Society for Immunotherapy of Cancer), qui se tient du 10 au 14 novembre. OSE Immunotherapeutics effectuera des présentations sur les cellules myéloïdes et le signal "Don't Eat Me", une voie de recherche émergente et innovante en immuno-oncologie.