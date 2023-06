OSE Immunotherapeutics : obtient un financement de 1,5 ME auprès de Bpifrance

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA a reçu un financement non dilutif de 1,5 million d'euros de Bpifrance - Direction Régionale de Nantes. Le programme 'Prêt Innovation R&D' a pour objectif de soutenir le développement d'un test diagnostique compagnon dans le cadre de la préparation de l'essai clinique de phase 3 d'enregistrement de Tedopi en seconde ligne de traitement dans le CPNPC.

Le financement de Bpifrance vise à accélérer le développement d'un test diagnostique compagnon innovant basé sur un simple échantillon sanguin. Le compagnon diagnostique est un test unique prédictif d'un biomarqueur immunologique pour identifier des patients porteurs du génotype HLA-A2 biologiquement répondeurs à Tedopi. Ce test sera utilisé pour recruter la sous-population de patients à inclure dans le prochain essai pivot de phase 3 de Tedopi.

L'objectif de cette étape finale du développement clinique est de confirmer l'efficacité et la tolérance de Tedopi en seconde ligne de traitement après échec des inhibiteurs de points de contrôle (IPC) chez des patients atteints d'un CPNPC HLA-A2 positifs.

Le CPNPC représente 85% de tous les cancers du poumon et le phénotype HLA-A2 est retrouvé dans environ 45% de la population. Sur la base de la sélection des patients après échec à un IPC, la population ciblée par Tedopi en deuxième ligne de traitement est donc considérée comme rare avec un fort besoin médical de disposer de nouvelles options. Jusqu'à 100 000 patients par an pourraient bénéficier de Tedopi dans les 7 marchés majeurs aux Etats-Unis, en Europe, en Chine et au Japon. Tedopi a obtenu le statut orphelin aux Etats-Unis. Il est considéré comme une médecine de précision en Europe chez les patients HLA-A2 positifs.