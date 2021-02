OSE Immunotherapeutics obtient un brevet européen pour l'anticorps OSE-127/S95011

OSE Immunotherapeutics obtient un brevet européen pour l'anticorps OSE-127/S95011









(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics a annoncé la délivrance par l'Office Européen des Brevets (OEP) d'un premier brevet protégeant son anticorps OSE-127/S95011 et ses applications thérapeutiques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires jusqu'en 2037.

"Ce nouveau brevet européen confirme le mécanisme innovant et différenciant d'OSE-127/S95011 qui cible l'IL-7R et présente des propriétés purement antagonistes, et renforce le portefeuille mondial de brevets du produit. Cette délivrance arrive juste après l'inclusion du premier patient, fin 2020, dans l'étude de phase 2 en cours qui évalue OSE-127/S95011 chez des patients souffrant de rectocolite hémorragique. Cette maladie inflammatoire chronique de l'intestin touche 3,3 millions de personnes aux États-Unis, en Europe et au Japon ", a notamment commenté Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

L'étude clinique de phase 2 randomisée, en double aveugle versus placebo vise à évaluer l'efficacité et la tolérance d'OSE-127/S95011 chez des patients atteints de rectocolite hémorragique active modérée à sévère après échec, perte de réponse ou intolérance à un ou plusieurs traitements antérieurs.

OSE-127/S95011 est développé en partenariat avec Servier dans le cadre d'un accord d'option de licence jusqu'à la finalisation de deux études cliniques de phase 2, avec exercice de l'option à la finalisation positive de l'une des deux études. La phase 2 en cours dans la rectocolite hémorragique est menée sous la promotion d'OSE Immunotherapeutics et en parallèle, une autre phase 2 dans le syndrome de Sjögren va démarrer prochainement sous la promotion de Servier. L'accord d'option de licence prévoit le versement par Servier d'un paiement d'étape de 5 millions d'euros à OSE à l'inclusion du premier patient dans la phase 2 dans le syndrome de Sjögren.