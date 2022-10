OSE Immunotherapeutics : Nicolas Poirier accède la direction générale

(Boursier.com) — La société OSE Immunotherapeutics a annoncé la nomination du Dr Nicolas Poirier en qualité de nouveau Directeur général à compter de ce vendredi. Cette nomination fait suite à la décision du Conseil d'administration de mettre fin au mandat d'Alexis Vandier.

OSE souligne que Nicolas Poirier a joué un rôle déterminant dans son développement, notamment à l'origine de 5 programmes du portefeuille de la société qui sont aujourd'hui au stade clinique. Il a par ailleurs fortement contribué à la signature de 4 partenariats pharmaceutiques stratégiques pour OSE Immunotherapeutics.

Nicolas Poirier est Docteur en Sciences en Immunologie (Centre Européen des Sciences de Transplantation et Immunothérapie, Nantes), diplômé d'un double master en Biotechnologie à l'université de Nantes et en Pharmacologie à l'université Louis Pasteur de Strasbourg et d'un diplôme en " Global Management " de l'INSEAD. Il est Directeur scientifique et membre de l'équipe de direction d'OSE Immunotherapeutics depuis 2016.