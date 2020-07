OSE Immunotherapeutics : le directeur général sur les 5% des droits

OSE Immunotherapeutics : le directeur général sur les 5% des droits









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 29 juin 2020 par l'AMF, M. Alexis Peyroles, le directeur général du groupe de biotechnologie en phase clinique, a déclaré avoir franchi directement et indirectement en hausse, le 27 juin 2020, le seuil de 5% des droits de vote de la société OSE Immunotherapeutics, et détenir directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société Aperana Consulting qu'il contrôle, 748.288 actions OSE Immunotherapeutics représentant 1.125.450 droits de vote, soit 4,94% du capital et 5,40% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution gratuite d'actions OSE, ajoute le déclarant dans sa notification à l'autorité de marché.