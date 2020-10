OSE Immunotherapeutics grimpe de plus de 10% après les annonces

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics grimpe de 10,5% à 7,25 euros ce vendredi après avoir présenté des données précliniques d'efficacité d'OSE-230, une thérapie innovante par anticorps monoclonal agoniste, dans le cadre du congrès annuel FOCIS 2020 ("Federation of Clinical Immunology Societies") qui se tient en virtuel du 28 au 31 octobre. OSE-230 est un anticorps agoniste de ChemR23, ou "chemerin chemokine-like receptor 1" (CMKLR1), un récepteur couplé aux protéines G (GPCR) exprimé sur les cellules immunitaires myéloïdes modulatrices de l'inflammation.

L'inflammation persistante est une caractéristique de toutes les maladies inflammatoires chroniques et auto-immunes. Si elle n'est pas contrôlée ou résolue, elle peut conduire à l'aggravation des lésions des tissus et provoquer une fibrose tissulaire, éventuellement associée à la perte de fonction d'un organe. Alors que la plupart des agents anti-inflammatoires agissent par un mécanisme de blocage des voies pro-inflammatoires, OSE Immunotherapeutics développe un agent thérapeutique first-in-class, OSE-230, qui a le potentiel d'activer les voies de résolution physiologiques de l'inflammation chronique et de restaurer l'intégrité du tissu pathologique.

"Avec cette publication, on reste dans le coeur de métier d'OSE qui est d'explorer et développer de nouvelles stratégies thérapeutiques en immunothérapie" commente Portzamparc qui précise : "L'expertise d'OSE dans le domaine des maladies inflammatoires lui a déjà permis de signer des accords de licence avec des acteurs majeurs du secteur comme Jassen ou Servier... Ce nouveau produit est encore en stade très précoce de développement, mais pourrait lui aussi ouvrir de nouvelles opportunités de deal à l'avenir pour OSE". De quoi viser un cours de 13,70 euros sur le dossier en restant à l'achat...