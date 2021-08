OSE Immunotherapeutics : flambe avec les dernières annonces

OSE Immunotherapeutics : flambe avec les dernières annonces









(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics s'envole de 11% à 11,28 euros au lendemain de l'annonce de l'inclusion de la première patiente d'une étude de phase 2 dans le cancer de l'ovaire. L'essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi en monothérapie et en combinaison avec Keytruda (pembrolizumab) de MSD, en traitement de maintenance chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute après échec d'une chimiothérapie (étude Tedova).

L'essai clinique Tedova, promu par l'Association de Recherche sur les CAncers dont GYnécologiques (Arcagy-Gineco), pour le groupe Gineco, inclura 180 patientes et sera mené dans environ 30 centres cliniques en France et 12 centres en Allemagne et en Belgique.

Ce programme avait été annoncé en mars dernier et le recrutement de la première patiente était attendu au troisième trimestre, explique Portzamparc. Après le cancer du poumon (phase 3) et celui de la prostate (phase 2), ce 3ème programme renforcera un peu plus le potentiel de valorisation du Tedopi qui est pour l'heure le principal produit de la société. D'autres bonnes nouvelles restent encore possibles sur Tedopi avant la fin d'année puisque la société discutera prochainement avec les agences réglementaires américaines et européennes d'une possible procédure accélérée de mise sur le marché dans le cancer du poumon, souligne la maison de bourse. Portzamparc est à l''achat' sur le titre avec une cible de 16,1 euros.