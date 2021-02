OSE Immunotherapeutics : fera une présentation à la conférence HC Wainwright Global Life Sciences

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce qu'Alexis Peyroles (Directeur général) présentera les avancées et les perspectives de la société à la conférence H.C. Wainwright Global Life Sciences. Celle-ci se tiendra sous forme virtuelle les 9 et 10 mars 2021. La présentation sera disponible sur demande à partir du 9 mars 2021 à 13h et pendant 90 jours.