(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics fait un point d'étape sur Tedopi, une immunothérapie d'activation des lymphocytes T spécifiques contre les cellules cancéreuses, développé dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) au stade avancé ou métastatique, dans le cancer de l'ovaire et le cancer du pancréas.

Le fort besoin médical de disposer de nouvelles options thérapeutiques pour les patients atteints d'un CPNPC après échec à un IPC, associé à des données prometteuses d'efficacité, de tolérance et de qualité de vie, ont conduit à des autorisations d'accès compassionnel par des agences de santé en Europe - en France, en Italie et en Espagne - à Tedopi en 3e ligne de traitement après chimiothérapie et immunothérapie.

OSE Immunotherapeutics prépare un essai pivot confirmatoire de Phase 3 pour ensuite solliciter l'enregistrement réglementaire de Tedopi en tant que nouveau traitement standard du CPNPC avancé ou métastatique en résistance secondaire après échec d'un IPC. La Société a déposé une demande officielle de "Type C meeting" auprès de la FDA aux Etats-Unis pour valider le nouveau protocole d'étude chez des patients atteints d'un CPNPC en seconde ligne après échec à un IPC. OSE Immunotherapeutics a déjà reçu un "Scientific advice" de l'Agence européenne de santé (EMA, European Medicines Agency) pour cette population cible. Des réunions sont prévues avec les Agences réglementaires pour valider le nouveau protocole de l'essai clinique confirmatoire de Phase 3 dans le CPNPC.