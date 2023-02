OSE Immunotherapeutics fait le point sur OSE-127

(Boursier.com) — OSE Immuno SA annonce la publication en ligne dans la revue à Comité de lecture 'The Journal of Immunology' des résultats cliniques positifs de Phase 1 d'OSE-127/S95011, un antagoniste du récepteur à l'IL-7 (IL-7R), et présente un point d'étape sur le produit développé en immuno-inflammation dans deux études cliniques de Phase 2 menées dans la rectocolite hémorragique (promoteur OSE) et dans le syndrome de Sjögren primaire (promoteur Servier). OSE-127/S95011 est par ailleurs développé en hématologie où il a montré des données précliniques d'efficacité dans la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL).

OSE-127/S95011 est développé en partenariat avec Servier dans le cadre d'un accord de collaboration. Deux études cliniques évaluant le produit sont en cours : une étude de Phase 2a menée par Servier dans le syndrome de Sjögren primaire et une étude de Phase 2 menée par OSE Immunotherapeutics dans la rectocolite hémorragique.

"Nous sommes très heureux de la publication de ces données sur OSE-127 dans le 'The Journal of Immunology'. Elle atteste de la valeur de nos résultats de Phase 1 qui représentent une étape importante dans la compréhension de la sécurité et l'efficacité du produit. Elle confirme aussi l'intérêt d'un mécanisme d'action différentié et innovant du seul anticorps monoclonal doté de propriétés purement antagonistes de l'IL-7R dans le traitement de maladies auto-immunes chroniques. OSE-127 est par ailleurs le seul produit ciblant l'IL-7R en cours de développement clinique dans le syndrome de Sjögren primaire et dans la rectocolite hémorragique", commente Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics qui poursuit : "Sur la base de ce rationnel scientifique robuste, nous sommes confiants que les Phases 2 en cours, menées par OSE dans la rectocolite hémorragique et Servier dans le syndrome de Sjögren primaire, permettront de positionner OSE-127 comme un nouveau traitement best-in-class pour les patients dans les maladies inflammatoires chroniques très invalidantes. Le recrutement de patients dans l'essai de Phase 2a dans le syndrome de Sjögren primaire est terminé et nous attendons les résultats au cours du premier semestre 2023. Au-delà des maladies auto-immunes, OSE-127 a également démontré un fort potentiel thérapeutique dans le traitement de la Leucémie Aiguë Lymphoblastique (LAL), une tumeur très agressive provenant des précurseurs à cellules B ou à cellules T. Notre collaboration avec l'Université de Kiel vise à évaluer le potentiel thérapeutique d'OSE-127 à cibler et bloquer l'expression élevée et dérégulée de l'IL-7R présent chez plus de 80 % des patients atteints de LAL à précurseurs B ou T. La rechute représente un enjeu clinique pour les patients à risque souffrant de LAL-B et les options thérapeutiques pour les patients atteints de LAL-T demeurent actuellement très limitées. Il est urgent de pouvoir disposer de nouvelles approches d'immunothérapies ciblées pour répondre à un besoin médical important".

Protection mondiale de la propriété intellectuelle

Au vu du potentiel d'OSE-127, OSE Immunotherapeutics a renforcé la propriété intellectuelle mondiale du produit jusqu'en 2037 avec des brevets accordés notamment dans les principaux marchés que sont l'Europe, les Etats-Unis, la Chine et le Japon.

Ces brevets protègent l'antagoniste anti-IL-7R et ses applications thérapeutiques, en particulier dans les maladies auto-immunes et inflammatoires.