OSE Immunotherapeutics explose en hausse avec les résultats de son vaccin contre le cancer

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics s'envole de 60% désormais en bourse à 5,19 euros dans un volume particulièrement fourni représentant déjà 7,6% du tour de table négocié. Le marché réagit à la publication dans 'Annals of Oncology' des résultats positifs de phase 3 de son vaccin contre le cancer chez des patients atteints d'un cancer du poumon en résistance à l'immunothérapie. Ainsi, OSE annonce la publication, revue par un Comité de lecture, des résultats de l'essai clinique de phase 3 randomisé (Atalante-1) de Tedopi, vaccin contre le cancer à base d'épitopes administré en monothérapie chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un CPNPC avancé ou métastatique, en 3ème ligne de traitement en résistance secondaire aux IPCs.

Tedopi est un vaccin innovant contre le cancer à base d'épitopes, ciblant cinq antigènes associés à la tumeur, une immunothérapie 'prête à l'emploi' différentiée permettant l'activation des lymphocytes T spécifiques de la tumeur chez des patients HLA-A2 positifs, décrit le groupe. L'article présente les données positives d'une étude clinique internationale de phase 3 randomisée qui montre que Tedopi améliore la survie globale avec une meilleure tolérance et une meilleure qualité de vie en monothérapie versus une chimiothérapie, chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un CPNPC avancé ou métastatique ayant progressé après au moins 12 semaines après un traitement séquentiel par chimiothérapie et IPC.

Le Professeur Benjamin Besse, Directeur de la Recherche clinique de Gustave Roussy (IGR, Villejuif), et Investigateur principal de l'essai clinique Atalante-1, explique : "Tedopi est le premier vaccin contre le cancer à montrer des résultats positifs sur la survie dans un essai de phase 3 randomisé, en troisième ligne de traitement chez des patients atteints d'un CPNPC avancé ou métastatique. Une diminution significative de 41% du risque de décès a été observée, associée à un meilleur profil de tolérance et à une qualité de vie maintenue. Cette étude, menée chez des patients en résistance secondaire à l'immunothérapie, comparait Tedopi en monothérapie au traitement standard par chimiothérapie par docetaxel ou pemetrexed. La poursuite de l'évaluation de Tedopi est pleinement justifiée en deuxième ligne de traitement du CPNPC avancé ou métastatique afin de pouvoir proposer ce vaccin contre le cancer à des patients en échec difficiles à traiter, dont les besoins médicaux sont importants".

Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE, ajoute : "Tedopi est le vaccin thérapeutique contre le cancer le plus avancé en développement clinique. Nos données de phase 3 montrant des effets prometteurs sont maintenant validées dans un journal international de renom, 'Annals of Oncology', ce qui représente une avancée majeure pour toutes les personnes impliquées dans l'étude. Aussi, je voudrais remercier vivement les investigateurs, les patients et leurs familles pour leur engagement. Ces données positives de phase 3 en monothérapie, et les résultats positifs récemment publiés par ailleurs en phase 1 et en phase 2 dans le mélanome réséqué et le cancer pancréatique, menées avec d'autres vaccins personnalisés contre le cancer, étudiés en combinaison, mettent en valeur les promesses de cette nouvelle classe de vaccins thérapeutiques. La valeur clinique de nos résultats réactivant spécifiquement la réponse immune antitumorale est particulièrement intéressante chez les patients en échappement aux inhibiteurs de points de contrôle, et l'essai de phase 3 pivot confirmatoire en cours de préparation (premier patient attendu début 2024) est prévu pour un enregistrement de Tedopi en résistance secondaire aux IPC, cette fois en deuxième ligne du traitement du cancer du poumon non à petites cellules".

Cet essai de phase 3 a permis de démontrer un bénéfice thérapeutique significatif chez les patients en résistance secondaire aux inhibiteurs de points de contrôle (IPC), définie par des patients en échec à une chimiothérapie à base de platine suivie par un minimum de 12 semaines d'un traitement par IPC (analyse principale de l'essai). Tedopi a montré un ratio bénéfice/risque favorable par rapport au traitement standard (docetaxel ou pemetrexed) chez les patients HLA-A2 positifs, atteints d'un CPNPC en résistance secondaire aux IPC. Les principaux résultats ont montré une meilleure efficacité (survie globale - critère principal - améliorée de façon statistiquement significative avec une réduction de 41% du risque de décès et un taux de survie globale à un an de 44,4% avec Tedopi vs 27,5% avec la chimiothérapie, ainsi qu'un gain cliniquement pertinent en médiane de survie globale de 3,6 mois avec Tedopi soit une survie globale médiane de 11,1 mois vs 7,5 mois avec le traitement standard). La survie après progression était aussi significativement plus longue dans le bras Tedopi (7,7 mois versus 4,6 mois).

L'étude fait aussi ressortir un meilleur profil de tolérance et une meilleure qualité de vie. Le score de performance ECOG PS de l'état général maintenu avec un temps jusqu'à détérioration est significativement plus long dans le bras Tedopi (9 versus 3,3 mois).