OSE Immunotherapeutics et la Fondation FoRT démarrent une étude clinique de phase 2 pour Tedopi

OSE Immunotherapeutics et la Fondation FoRT démarrent une étude clinique de phase 2 pour Tedopi









(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics et FoRT (Fondazione Ricerca Traslazionale) annoncent l'autorisation de l'Agence Italienne du médicament (Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA) et du Comité d'éthique pour démarrer un nouvel essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi en combinaison avec Opdivo ou avec une chimiothérapie en traitement de 2e ligne chez les patients atteints d'un cancer du poumon métastatique non à petites cellules.

L'essai comprendra 3 bras de traitement et évaluera Tedopi, vaccin à base de néo-épitopes, en combinaison avec Opdivo (nivolumab), le checkpoint inhibiteur immunitaire de Bristol Myers Squibb, ou Tedopi en combinaison avec une chimiothérapie versus chimiothérapie seule en deuxième ligne de traitement chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un cancer du poumon métastatique non à petites cellules, après une première ligne de chimio-immunothérapie.

L'essai clinique sera promu par la fondation italienne en oncologie, FoRT. Il sera soutenu par Bristol Myers Squibb qui fournira Opdivo(R) (nivolumab) et par OSE Immunotherapeutics qui fournira Tedopi(R) et apportera un soutien financier.