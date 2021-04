OSE Immunotherapeutics est autorisé à lancer un essai clinique de Phase 1 avec CoVepiT en Belgique

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics a reçu l'autorisation de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et du Comité d'Ethique belges de lancer un essai clinique de Phase 1 avec CoVepiT.

Cet essai évaluant CoVepiT, le vaccin multi-cibles et multi-variants d'OSE Immunotherapeutics contre la COVID-19, sera menée chez 48 volontaires sains. Cet essai clinique de Phase 1 évaluera la tolérance, la réactogénicité et l'immunogénicité de CoVepiT chez des adultes sains.

Le Professeur Isabel Leroux-Roels, du Centre de Vaccinologie (CEVAC) de l'Hôpital universitaire de Gand (UZ Gent) en Belgique, sera l'Investigatrice Principale de cette étude clinique.

Les premiers essais devraient être lancés prochainement.