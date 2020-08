OSE Immunotherapeutics envisage une phase 1 pour tester son vaccin anti-Covid19 fin 2020/début 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics annonce la publication en ligne sur BioRxiv de données positives issues d'une étude préclinique et d'une étude ex vivo chez l'homme sur CoVepiT, son programme de vaccin prophylactique contre la COVID-19.

Sur la base de ces données positives, la société se dit en mesure d'évaluer l'efficacité de son candidat vaccin dans un essai clinique de phase 1 dont le démarrage est envisagé fin 2020/début 2021.

L'étude préclinique chez la souris humanisée montre que les peptides sélectionnés contre de multiples protéines du virus SARS-CoV-2 et optimisés (néo-épitopes) à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle pour améliorer l'immunogénicité, induisent efficacement des lymphocytes T CD8 mémoires in vivo, avec un phénotype particulier de cellules T résidentes mémoires des tissus (Trm) barrières que sont le poumon et les voies respiratoires. Il s'agit d'une population clé de lymphocytes T sentinelles qui, en résidant dans les tissus barrières, éliminent très rapidement les cellules infectées avant une réplication importante du virus.