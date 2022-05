OSE Immunotherapeutics : en présentation lors de prochains congrès

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA a été invitée à présenter les avancées de ses programmes de recherche et développement en immuno-oncologie lors de deux congrès internationaux qui se tiendront en mai et en juin. La large présence d'OSE Immunotherapeutics à des événements dédiés à la recherche scientifique sur le cancer confirme son expertise dans le domaine très attractif des cellules myéloïdes et des macrophages, identifiés comme étant des facteurs de mauvais pronostic en oncologie et dans les mécanismes d'échappement aux immunothérapies actuelles

du cancer.

Les présentations d'OSE Immunotherapeutics se dérouleront aux évènements suivants...

- Immuno-Oncology Summit Europe 2022, 23-25 mai, Londres, UK, et sous format "Online", le lundi 23 mai à 11h CET. La présentation s'intitule Myeloid Checkpoints : Validated and Novel Targets from Target Validation to Clinical Translation

- Tumor Myeloid-Directed Therapies Summit, 14-16 juin, Boston, MA, le mercredi 15 juin à 10h ET. La présentation s'intitule : Modulating Myeloid Cell Functionality via the SIRPa-CD47 axis and Novel CLEC1 Checkpoints to Bridge the Adaptive and Innate Immune Systems.