OSE Immunotherapeutics : Emile Loria précise ses positions

OSE Immunotherapeutics : Emile Loria précise ses positions









(Boursier.com) — Nouvelles précisions sur le tour de table... Par courriers reçus le 25 novembre à l'AMF, M. Emile Loria a déclaré avoir franchi en baisse, le 20 novembre 2020, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société anonyme MS Medical Synergy qu'il contrôle, les seuils de 20% du capital et 15% des droits de vote de la société OSE Immunotherapeutics. Il détient directement et indirectement 3.199.353 actions de la société représentant autant de droits de vote, soit 17,81% du capital et 13,39% des droits de vote.

La répartition s'effectue comme suit :

- M. Emile Loria : 2.471.000 actions, soit 13,76% du capital et 10,35% des DDV

- MS Medical Synergy : 728 353 actions, soit 4,06% du capital et 3,05% des DDV

- Total Emile Loria : 3 199 353 actions soit, 17,81% du capital et 13,39% des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société OSE Immunotherapeutics. A cette occasion, M. Emile Loria a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le seuil de 15% du capital et la société MS Medical Synergy a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le seuil de 5% du capital.