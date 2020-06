OSE Immunotherapeutics : effectuera deux présentations au congrès annuel de l'AACR 2020

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce l'identification et la caractérisation d'une nouvelle cible de point de contrôle myéloïde, CLEC-1 (parmi les récepteurs CLR - C-type lectin receptors), et les premiers anticorps monoclonaux antagonistes de CLEC-1 identifiés comme une étape innovante d'immunothérapie du cancer, en présentations orale et en poster au Congrès annuel virtuel (II) de l'American Association of Cancer Research (AACR) qui se tiendra du 22 au 24 juin 2020. Nous sommes très heureux de partager les résultats d'une collaboration de recherche dans le domaine des cellules myéloïdes et des macrophages. Nos équipes ont réussi à caractériser le point de contrôle myéloïde CLEC-1 comme une nouvelle cible thérapeutique d'intérêt en immuno-oncologie, et ont identifié des anticorps monoclonaux antagonistes qui bloquent ce nouveau signal " Don't Eat Me ". Ils augmentent à la fois la phagocytose des cellules cancéreuses par les macrophages et la capture d'antigènes par les cellules dendritiques. L'identification de CLEC-1 et de ses antagonistes représente une nouvelle étape innovante en immunothérapie du cancer , indique Nicolas Poirier, Directeur scientifique d'OSE Immunotherapeutics.

La communication du Dr Elise Chiffoleau (CRTI, Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie, UMR - INSERM 1064, Centre Universitaire de Nantes, qui collabore sur ce programme de recherche avec OSE Immunotherapeutics), retenue en présentation orale, porte sur l'identification de CLEC-1 comme un nouveau point de contrôle myéloïde immunitaire qui régule la réponse antitumorale.

Le poster d'OSE Immunotherapeutics présente les anticorps monoclonaux antagonistes de CLEC-1 identifiés comme des traitements innovants en levant des nouveaux freins sur la phagocytose des macrophages et sur la présentation d'antigènes par les cellules dendritiques avec des effets antitumoraux établis, en particulier en synergie avec la chimiothérapie.