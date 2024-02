OSE Immunotherapeutics : des résultats positifs présentés au Congrès de l'Esmo

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA présente les derniers résultats positifs de l'évaluation clinique de Phase 1/2 d'OSE-279 dans les tumeurs solides avancées, au congrès 2024 de l'ESMO Targeted Anticancer Therapies Congress (ESMO TAT), qui se tient à Paris du 26 au 28 février.

Cette première étude chez l'homme, initiée en décembre 2022, est un essai de phase 1/2 en ouvert, avec escalade de dose et expansion, qui vise à déterminer la dose maximale tolérée et/ou la dose recommandée pour la phase 2 d'OSE-279 qui sera menée en monothérapie dans les tumeurs solides, avec deux schémas possibles d'administration. Les objectifs secondaires comprennent l'évaluation de l'activité antitumorale d'OSE-279, de son profil de tolérance, de la pharmacocinétique, de l'occupation des récepteurs et du profil pharmacodynamique (NCT05751798).

Les dernières données montrent un bon profil de pharmacocinétique et de pharmacodynamique ainsi qu'un profil de tolérance acceptable, conforme au développement précédent des anti-PD1, et un signal élevé d'efficacité chez les 20 premiers patients représentant 13 types différents de tumeurs.

"Ces nouveaux résultats, ainsi que le signal supplémentaire d'efficacité avec un taux élevé de réponse antitumorale chez des patients difficiles à traiter, soulignent l'intérêt d'OSE-279 comme traitement potentiel anti-PD1 puissant. Cela est encourageant pour la suite de son développement clinique dans des indications de niche pré-identifiées, touchant des cancers à fort besoin médical. En parallèle de son développement en monothérapie, nous explorons une possible évaluation d'OSE-279 en combinaison avec d'autres produits d'OSE, dont le vaccin contre le cancer, à travers des nouvelles cohortes de patients", commente Silvia Comis, Directrice du Développement clinique et des Affaires réglementaires d'OSE Immunotherapeutics.

Rappelons qu'OSE-279 est un anticorps monoclonal humanisé anti-PD1 à forte affinité qui bloque à la fois PD-L1 et PD-L2, les ligands de PD1 surexprimés par les cellules tumorales et le microenvironnement tumoral. La surexpression de PD-L1 et de PD-L2 sur les cellules myéloïdes et tumorales dans le microenvironnement tumoral est un mécanisme d'échappement immunitaire tumoral. Compte tenu des avantages de posséder un anticorps antagoniste anti-PD1 à haute affinité, propriétaire et protégé, OSE Immunotherapeutics a mis en place une stratégie mondiale de propriété intellectuelle qui couvre OSE-279 jusqu'au moins l'année 2039 et qui se traduit par des brevets accordés récemment aux États-Unis, dans plusieurs pays européens, en Chine, au Japon, en Corée, en Australie et au Mexique. Ces brevets protègent les séquences d'anticorps originales d'OSE-279 ainsi que ses propriétés biologiques et son procédé de fabrication innovants.