OSE Immunotherapeutics : des rendez-vous à suivre

OSE Immunotherapeutics : des rendez-vous à suivre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA participera aux événements investisseurs suivants :

- H.C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference - du 13 au 15 septembre 2021 - Conférence hybride

- Amsterdam MidCap Event - 20 septembre 2021 - Événement en digital

- Investor Access Event - 27 et 28 septembre 2021 - Paris

- HealthTech Innovation Days - 4 et 5 octobre 2021 - Paris

- Portzamparc Biotech Health Conference - 5 octobre 2021 - Paris

- European MidCap Event - 21 et 22 octobre 2021

- Geneva MidCap Event - 1er et 2 décembre 2021

Egalement, OSE Immunotherapeutics tiendra un "Immuno-oncology R&D Day", le 12 octobre, avec présence physique (Paris) et sous format virtuel. L'événement présentera le rôle scientifique de premier plan d'OSE en immuno-oncologie et son portefeuille de candidats précliniques " first-in-class ", et proposera une revue détaillée de ses produits leaders, Tedopi et BI 765063, et leur potentiel commercial.