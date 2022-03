OSE Immunotherapeutics : délivrance d'un brevet aux Etats-Unis portant sur OSE-279

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics a annoncé que l'Office américain des brevets et des marques a octroyé un premier accord de délivrance d'un brevet portant sur OSE-279, un anticorps monoclonal anti-PD1, et sur son utilisation dans le traitement du cancer. Ce brevet renforcera la propriété intellectuelle mondiale d'OSE-279 et protégera le produit jusqu'en 2039.

" Nous sommes très heureux de ce premier accord de délivrance d'un brevet OSE-279 sur un territoire majeur. Cela renforce à la fois la propriété intellectuelle du produit et sa place dans notre portefeuille d'immunothérapie ayant le potentiel de transformer les traitements anti-PD1 standards dans des cancers difficiles à traiter. Nous sommes impatients d'avancer le développement d'OSE-279 avec un essai clinique de phase 1 dont le démarrage est prévu en 2022 ", commente Dominique Costantini, Directrice générale d'OSE Immunotherapeutics.