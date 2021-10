OSE Immunotherapeutics de nouvelles données précliniques aux prochaines conférences

(Boursier.com) — Nicolas Poirier, Directeur Scientifique d'OSE Immunotherapeutics SA, présentera les dernières avancées précliniques sur la plateforme BiCKI d'inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques, et sur BiCKI-IL-7, une protéine de fusion bifonctionnelle anti-PD1/Interleukine-7 (IL-7), lors de prochaines conférences internationales en immunologie et anticorps bispécifiques.

Les différentes présentations montrent que les cellules T, qui reconnaissent les antigènes dans les tumeurs du poumon ou dans le mélanome chez l'homme, expriment peu de récepteurs de l'IL-7. Par contre, elles expriment un niveau élevé de récepteurs PD1. En particulier chez les patients réfractaires aux immunothérapies anti-PD1, les outils modernes d'immunologie montrent que ces cellules T spécifiques à la tumeur sont significativement plus stressées et pro-apoptotiques sur le plan métabolique. D'autres données démontrent que l'apport de la cytokine de survie des lymphocytes T, l'IL-7, à ces cellules T PD1+ spécifiques de la tumeur induit une survie à long terme, une prolifération et des réponses sans signes d'épuisement de ces cellules T, ainsi qu'une réponse mémoire antitumorale robuste dans plusieurs modèles précliniques in vivo.