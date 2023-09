OSE Immunotherapeutics : de la visibilité financière jusqu'au 4e trimestre 2024

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, OSE Immunotherapeutics enregistre un résultat opérationnel de -13,5 millions d'euros (-3,42 ME au 30 juin 2022).

Sur le semestre, les charges courantes d'exploitation s'élevaient à 14,9 ME (19,4 ME pour la même période en 2022) dont 77% dédiés à la R&D. Après une révision stratégique des coûts et des programmes, les charges opérationnelles ont été diminuées de 25% par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat net consolidé est une perte de -11,86 ME (-1,98 ME au 30 juin 2022).

Au 30 juin 2023, la trésorerie disponible s'élevait à 15,02 ME, assurant une visibilité financière jusqu'au 4e trimestre 2024. Cette trésorerie permettra à OSE Immunotherapeutics de financer ses coûts de développement clinique et les travaux de recherche sur les produits les plus précoces.