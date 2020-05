OSE Immunotherapeutics : coup de chaud !

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics grimpe de près de 20% ce mercredi à 7,15 euros dans un volume d'échanges nourri, alors que le groupe est plus que jamais engagé dans la lutte contre COVID-19. Son équipe d'immunologistes travaille ainsi activement à l'élaboration d'un vaccin prophylactique contre le virus pandémique SARS-CoV-2. Pour mener son programme, la société s'appuie sur son expertise de sélection et d'optimisation de peptides d'intérêt et de leur formulation BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) pour un type de combinaison multiple de peptides. Elle utilise son savoir-faire issu de sa technologie d'optimisation d'épitopes (néo-épitopes) Memopi, récemment validée dans l'étape 1 de l'essai clinique de Phase 3 de Tedopi, combinaison de néo-épitopes antitumorale, pour accroître la réponse immune mémoire des lymphocytes T contre des antigènes particuliers...

A partir d'approches bio-informatiques et d'algorithmes de prédictivité de l'immunogénicité dans le génome des virus, les équipes de recherche d'OSE Immunotherapeutics ont screené un grand nombre de peptides issus de différentes protéines des virus SARS-CoV-2, SARS-CoV (virus responsable de la maladie de Sras) et MERS-CoV (coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient) et sélectionné les épitopes immuno-dominants issus de 4 protéines majeures des coronavirus. OSE collabore avec la société deeptech MAbSilico pour bénéficier du savoir-faire de ses équipes et de ses solutions polyvalentes en intelligence artificielle afin d'accélérer l'optimisation de ces néo-épitopes et de décupler leur capacité d'immunogénicité pour induire une immunité mémoire cellulaire T robuste. A ce jour, plus de vingt mille néo-épitopes de SARS-CoV-2 et autant de modèles structuraux peptide/HLA ont été évalués. OSE a sélectionné les épitopes ayant le meilleur potentiel d'immunogénicité pour intégrer son programme préclinique en vue de valider l'efficacité du vaccin.

"Bien que les programmes principaux d'OSE soient dans les domaines de l'oncologie et des maladies inflammatoires, rappelons que la société est avant tout spécialiste de l'immunologie et que ses programmes principaux sont justement basés sur son expertise dans ce domaine... Elle semble en plus déployer les grands moyens (IA, Memopi, bioinformatique) pour développer un candidat vaccin susceptible d'apporter la meilleure protection possible" souligne Portzamparc qui précise : "À ce jour environ 90 programmes de vaccins Covi-19 sont développés dans le monde, dont 6 en stade clinique... Au même titre que les autres acteurs, la société bénéficiera de procédures de développement accélérées pour son vaccin, sans parler des opportunités de subvention qui sont importantes pour ce type de programme... Le programme étant encore à ses débuts, nous ne l'intégrons pas à notre valorisation" conclut l'analyste qui vise toujours cependant un cours de 13,70 euros sur la valeur en restant à l'achat.