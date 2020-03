OSE Immunotherapeutics : comptes 2019 et perspectives

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics a dégagé en 2019 une perte opérationnelle de 1,47 ME et une perte nette de 4,65 ME. Les charges courantes d'exploitation s'élevaient à 27,4 ME (contre 19,5 ME en 2018) dont 81 % dédiés à la R&D. Les dépenses de R&D s'élevaient à 21,6 ME, dont 85 % dédiés aux programmes en développement clinique en cours, en ligne avec l'expansion et la progression du portefeuille de produits d'OSE Immunotherapeutics.

Au 31 décembre 2019, la trésorerie disponible s'élevait à 25,8 ME qui, avec des paiements additionnels de 3 ME de crédit d'impôt recherche 2019 et de 5 ME de franchissement d'étape par Servier, assurent à la Société une visibilité financière jusqu'au 1er trimestre 2021. Conformément à l'avenant au contrat d'option de licence mondiale signé avec Servier sur OSE-127, ce paiement d'étape est attendu au démarrage d'une Phase 2 clinique dans le syndrome de Sjögren.

Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, commente : " La situation engendrée par le COVID19 est un enjeu majeur de santé publique qui pourrait impacter fortement nos essais cliniques en cours. Les agences sanitaires et les groupes d'experts ont précisé au cours des derniers jours que la poursuite des essais cliniques dans les hôpitaux allait être très perturbée en raison de la mobilisation des équipes médicales, du confinement et des risques potentiels liés à l'épidémie du COVID-19 pour les patients fragiles. Notre priorité à court terme est d'apporter notre contribution pour mobiliser toutes les ressources nécessaires pour combattre le COVID-19 et de diminuer nos demandes aux professionnels de santé, tout en assurant la sécurité des patients en cours dans nos essais cliniques. "