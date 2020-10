OSE Immunotherapeutics : brevet européen pour FR104

OSE Immunotherapeutics : brevet européen pour FR104









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics a annoncé l'obtention d'un accord de délivrance par l'Office Européen des Brevets (OEB) pour FR104, un antagoniste first-in-class sélectif du CD28, au stade de développement clinique de phase 2. Ce brevet européen protégera les modalités d'administration innovantes du FR104 jusqu'en 2036 dans la prévention et le traitement des maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes T, les maladies inflammatoires, la transplantation et la maladie du greffon contre l'hôte (GVHD, graft-versus-host disease).

"Ce nouvel accord de délivrance d'un brevet octroyé par l'OEB élargit la protection mondiale de FR104 et des demandes de brevet similaires sont en cours d'évaluation dans d'autres pays. Prêt à entrer en phase 2 après des premiers signaux d'efficacité clinique et un très bon profil de tolérance démontrés en phase 1, FR104 bénéficie d'un fort potentiel de développement pour répondre aux besoins des patients dans un grand nombre de maladies auto-immunes, en transplantation et en prévention de la GVHD après greffe de cellules souches hématopoïétiques", explique Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

OSE ajoute que le blocage de CD28 par FR104 permet de contrer les lymphocytes T mémoires pathogéniques tout en potentialisant la fonction suppressive des cellules T régulatrices. Ce contrôle original des synapses immunitaires offre potentiellement des nouvelles options thérapeutiques dans de nombreuses maladies auto-immunes ou inflammatoires, en transplantation et dans la GVHD, situations dans lesquelles les cellules T sont impliquées. Les résultats positifs de la phase 1 clinique de FR104 ont montré des premiers signes d'efficacité, un bon profil de tolérance et ont permis de déterminer la dose optimale pour la phase 2, éléments qui soutiennent la poursuite du développement clinique du produit.