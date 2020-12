OSE Immunotherapeutics attribue des actions gratuites à ses salariés

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA va attribuer 244.500 actions gratuites à ses salariés et émettre 22.625 actions gratuites au profit de son directeur général, Alexis Peyroles. Ces attributions et émissions visent à associer de façon étroite les salariés au capital de la société et les remercier compte tenu de la qualité du travail effectué pendant la crise actuelle liée au COVID-19.

La période d'acquisition de ces actions court du 18 décembre 2020 au 18 décembre 2021 inclus. La période de conservation va du 19 décembre 2021 au 18 décembre 2022 inclus.

Les actions obtenues dans le cadre du plan d'attribution gratuites seront effectivement acquises et livrées au bénéficiaire au terme d'un délai de 1 an.