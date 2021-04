OSE Immunotherapeutics : annonce saluée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics grimpe de 9% à 12,36 euros, alors que le groupe et Veloxis Pharmaceuticals, filiale américaine du groupe japonais Asahi Kasei, ont annoncé un accord de licence mondial qui octroie à Veloxis Pharmaceuticals les droits mondiaux pour développer, fabriquer, enregistrer et commercialiser FR104, un fragment d'anticorps monoclonal antagoniste de CD28, dans toutes les indications de transplantation.

En parallèle, OSE Immunotherapeutics conserve tous les droits pour développer FR104 dans les maladies auto-immunes. Par cet accord, Veloxis prévoit de développer FR104 pour proposer une nouvelle option thérapeutique dans la prophylaxie du rejet d'organe chez les patients ayant reçu une transplantation d'organe solide.

Selon cet accord, OSE Immunotherapeutics recevra de Veloxis jusqu'à 315 millions d'euros en paiements d'étapes potentiels, dont un paiement de 7 millions d'euros dû à la signature, des paiements d'étapes liés au développement, à l'enregistrement et à la commercialisation du produit ainsi que des redevances échelonnées sur les futures ventes potentielles. Veloxis prendra en charge tous les coûts de production, de développement et de commercialisation de FR104 dans les indications de transplantation.

Beau news flow

"OSE démontre une fois encore sa capacité à signer des deals importants avec différents acteurs pharmaceutiques... La société réussit même l'exploit de signer un deal d'un montant supérieur à celui négocié avec Janssen en 2016 avec ce même produit, dans l'ensemble de ses indications cliniques" commente Portzamparc qui estime qu'à court terme, l'upfront de 7 ME viendra renforcer la trésorerie du groupe (29,4 ME fin 2020) et sa visibilité financière que nous estimons entre 12 et 18 mois.

Outre ce programme, la société aura également un très beau news flow cette année avec notamment les résultats de sa phase 1 dans les tumeurs solides avec OSE172 (T2-2021), de sa phase 1/2 avec CoVePiT dans la COVID-19 (cet été), et le lancement de la phase 2 dans le syndrome de Sjogrens qui entraînera le versement d'un milestone de 5 ME par Servier. "Nous relevons notre objectif de cours de 15,5 à 17,2 euros suite à cette annonce" conclut l'analyste.