OSE Immunotherapeutics annonce la délivrance d'un nouveau brevet au Japon sur Tedopi

OSE Immunotherapeutics annonce la délivrance d'un nouveau brevet au Japon sur Tedopi









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA, annonce que l'Office Japonais des Brevets a délivré une nouvelle famille de brevets portant sur Tedopi, une combinaison de néoépitopes, protégeant l'induction d'une réponse précoce des lymphocytes T mémoires dans l'utilisation du produit dans le traitement du cancer chez les patients HLA-A2 positifs. Ce brevet protège le produit jusqu'en 2035.

Tedopi(R) est une combinaison de 10 néoépitopes sélectionnés et optimisés à partir de 5 antigènes tumoraux qui induisent une réponse immune chez les patients HLA-A2 positifs. Associés à des cellules T helper, les lymphocytes T mémoires reconnaissent spécifiquement au moins un de ces antigènes tumoraux associés exprimés par les cellules cancéreuses, et génèrent une réponse spécifique cytotoxique contre ces cellules.

Grâce à ce mécanisme d'action spécifique, les lymphocytes T mémoires activés jouent un rôle clé dans le traitement du cancer et dans l'immuno-surveillance.

"Cette nouvelle famille de brevets, octroyée au Japon, élargit la protection de Tedopi et renforce notre portefeuille en immuno-oncologie. C'est la confirmation d'un mécanisme d'action spécifique qui induit une réponse précoce des lymphocytes T mémoires chez les patients HLA-A2 positifs (45% de la population) et couvre tous les types de cancer. Par ailleurs, avec plus d'un million de cas de cancers au Japon en 2018*, et un marché de l'oncologie en pleine croissance sur ce territoire mais aussi à travers le monde, Tedopi se positionne comme un actif leader dans de multiples indications de cancers et auprès d'une large population de patients", commente Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

Tedopi est actuellement en phase 3 clinique (essai Atalante 1) chez les patients souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur PD-1/PD-L1. Malgré les récentes avancées des traitements, la majorité des patients atteints d'un cancer du poumon avancé ne répondent pas aux checkpoints inhibiteurs, d'où un besoin médical fort chez ces patients en attente de nouvelles options thérapeutiques. Les résultats de la première étape de cette phase 3 sont attendus à la fin du premier trimestre 2020. Le produit est également en cours d'évaluation dans un essai de phase 2 dans le cancer du pancréas...