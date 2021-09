OSE Immunotherapeutics annonce l'accord de délivrance d'un nouveau brevet sur Tedopi aux États-Unis

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a octroyé l'accord de délivrance d'un nouveau brevet portant sur Tedopi, une combinaison de néo-épitopes, protégeant l'induction d'une réponse précoce des lymphocytes T mémoires dans l'utilisation du produit dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules chez les patients HLA-A2 positifs.

Ce brevet protègera le produit jusqu'en 2035.

"Ce nouvel accord de délivrance de brevet, octroyé aux États-Unis, élargit la protection de Tedopi et confirme un mécanisme d'action spécifique qui induit une réponse précoce des lymphocytes T mémoires chez les patients HLA-A2 positifs (45% de la population). L'approche de notre combinaison de néo-épitopes a été validée avec la publication, en 2020, des résultats positifs de la première étape de la phase 3 du produit dans le cancer du poumon non à petites cellules après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur (étude Atalante 1). Ces résultats ont confirmé le bénéfice clinique de Tedopi chez des patients en attente de nouvelles options thérapeutiques dans cette indication. Nous sommes d'ailleurs très heureux de présenter les résultats finaux de cette étude Atalante 1 à l'ESMO (European Society for Medical Oncology) le 20 septembre prochain. Dans le même temps, Tedopi est en cours d'évaluation clinique dans d'autres études : dans le cancer du poumon non à petites cellules après échec des checkpoints inhibiteurs immunitaires et dans d'autres indications, en combinaison avec un checkpoint ou avec une chimiothérapie, pour renforcer la valeur thérapeutique du produit dans des indications de cancer avancé", a commenté Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

L'essai Atalante 1 vise à évaluer les bénéfices Tedopi chez des patients HLA-A2 positifs en 2ème ou 3ème ligne de traitement après échec d'un checkpoint inhibiteur dans le cancer du poumon non à petites cellules, en stade IIIB invasif ou IV métastatique. Tedopi est comparé à une chimiothérapie par docetaxel ou pemetrexed et le critère d'évaluation principal est la survie globale.