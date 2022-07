OSE Immunotherapeutics : Alexis Vandier est nommé Directeur général

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA a nommé Alexis Vandier au poste de Directeur général, avec effet immédiat. Alexis Vandier apporte à la société son expérience au sein de l'industrie pharmaceutique, au travers d'un éventail de responsabilités internationales et dans différents domaines thérapeutiques, dont l'oncologie.

"Avec sa forte expérience managériale à l'international et sa compréhension claire des atouts et du potentiel d'OSE, nous sommes convaincus qu'Alexis est des plus compétents pour mener l'accélération de la croissance de la Société et la conduire vers la prochaine étape de son développement. Son leadership stratégique et inspirant, associé à sa très bonne connaissance de l'industrie pharmaceutique, permettront d'apporter des solutions thérapeutiques innovantes et efficaces aux patients et une forte valeur aux acteurs de notre domaine", commente Dominique Costantini, Présidente d'OSE Immunotherapeutics, qui conclut : "Nous tenons également à adresser tous nos remerciements à Alexis Peyroles qui a dirigé la société jusqu'en janvier 2022 et qui a notamment mis en place trois partenariats stratégiques structurants. Je suis convaincue qu'Alexis Vandier, accompagné des équipes très qualifiées d'OSE, s'appuiera sur ces réalisations et poursuivra l'expansion internationale d'OSE".

Alexis Vandier, le nouveau Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, ajoute notamment : "Je suis convaincu qu'OSE poursuivra son accélération et pourrait devenir l'une des biotechs les plus dynamiques des trois prochaines années".

Alexis Vandier était précédemment Vice-Président - Global Asset Lead chez Ipsen, jouant un rôle moteur dans la construction d'une plateforme en oncologie leader de son marché, avec notamment le produit phare de la société, un inhibiteur de la tyrosine kinase (Cabometyx, cabozantinib). Alexis a collaboré au lancement de ce produit et développé son plein potentiel commercial dans diverses indications de cancer à travers 40 pays. Il a également géré les partenariats avec Exelixis aux Etats-Unis, avec Roche et BMS (co-développements en association avec nivolumab et atezolizumab).